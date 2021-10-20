Mersin’de TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Mersin oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Börekoğlu, "Faz-3 aşı çalışması, yaygın kullanım öncesi son basamaktır. Biz de bu aşı uygulamasını Mersin'de başlattık. Dahil olma kriterlerimiz, 18-60 yaş arası sağlıklı erkek ve kadınlar. Bilinen Covid öyküsü olmaması ve daha önce Sinovac aşısını uygun dozlarla uygun aralıklarla olan gönüllüleri seçiyoruz. Gebeleri uygulamaya almıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde gönüllü olmak isteyenler için alanlar belirlendi. Bu alanlardan başvurulabildiği gibi sahaya gelip Sinovac aşı olanlara saha ekibimizin bilgilendirmesi doğrultusunda gönüllü olmaya teşvik etmek için de çalışma yapıyoruz. Ayrıca, bakanlığımız aracılığıyla bize gelen gönüllü hastalar olacak" dedi.

GÖNÜLLÜLER 6 AY TAKİP EDİLECEK

TURKOVAC aşısının, inaktif bir aşı olduğu ve Sinovac aşısıyla aynı mekanizmada üretildiğini belirten Börekoğlu, "Aşamanın uzun bir takip süresi var. İnsanlar bu konuda rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde aşı uygulaması sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem. Hastaları 6 ay kadar takip ediyoruz. İnaktif aşı olduğu için insanların mRNA aşısında olduğu gibi çekinecekleri bir durum söz konusu değil. Etkinliğini değerlendirdiğimiz, yaygın kullanıma geçmeden önceki son aşama bu. Bu açıdan önemli. Çalışma bittikten sonra takip süreçleri zaten kamuoyu ile paylaşılacak" diye konuştu.