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Giriş Tarihi: 13.11.2026 19:55

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il merkezinde 19 ayrı çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 544 sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 108 gram bonzai, 103 uyuşturucu hap, 43 gram kokain ile çeşitli miktarlarda bonzai ham maddesi, eroin, kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 60 bin 695 TL'ye el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
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