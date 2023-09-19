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Giriş Tarihi: 19.9.2023 16:33 Son Güncelleme: 19.9.2023 16:46

Mersin’de üzerine tomruk düşen işçisi öldü

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli bir işçi kestikleri ağaçların tomruğunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de üzerine tomruk düşen işçisi öldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli bir işçi kestikleri ağaçların tomruğunun altında kalarak hayatını kaybetti. Emirhan Şimşek (23) adlı geçen yıl işe giren orman işçisi genç Boğazpınar Mahallesindeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi esnasında üzerine devrilen tomruk nedeniyle olay yerinde vefat etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekibi sevk edilirken, talihsiz gencin öldüğü anlaşıldı. Emirhan Şimşek'in cenazesi yarın Çamlıyayla ilçesi Fakılar mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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Mersin’de üzerine tomruk düşen işçisi öldü
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