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Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:37 Son Güncelleme: 19.12.2023 09:38

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi...

DHA
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres belirlendi. Tespit edilen adreslere operasyon başlatıldı. Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları ve adreslerdeki aramalar devam ediyor...

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
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