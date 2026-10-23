Mersin’de zehir tacirlerine geçit yok

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi Yunus ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şüphelilere yönelik Toroslar ilçesinde sokak çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin çalışmasında A.T. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör