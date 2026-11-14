Mersin’deki pompalı tüfek dehşetinde can vermişlerdi: Yeni evli çifte acı veda!

Olay, 12 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat (41) ile bir ay önce düğün yaptığı eşi Hasan Sevindik (56), Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.