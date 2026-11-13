Mersin’deki pompalı tüfek dehşetinde hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer 1 ay önce evlenmişler!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.