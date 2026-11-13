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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:20

Mersin’deki pompalı tüfek dehşetinde hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer 1 ay önce evlenmişler!

Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı tüfekle çevreye ateş açan Mehmet Fatih Güneş'in saldırısında Anna Barakat hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren Barakat'ın, yaralanan Hasan Sevindik hakkında kahreden detay ortaya çıktı.

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Mersin’deki pompalı tüfek dehşetinde hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer 1 ay önce evlenmişler!
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

ANNA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORMUŞ

Öte yandan, Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı.

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SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERDEMLİ #MERSİN

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Mersin’deki pompalı tüfek dehşetinde hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer 1 ay önce evlenmişler!
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