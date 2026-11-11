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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:14

Mersin'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen olayda Alzheimer hastası Cennet Değirmen günlerdir her yerde aranıyordu. 70 yaşındaki talihsiz kadından acı haber geldi. Evinden tam 1 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Peki yaşlı kadın nasıl öldü? İşte detaylar…

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Mersin’den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!
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Kurtsuyu Mahallesi'nde oturan kızının evinden, 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

EVİNDEN 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Çalışmalara; jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katılırken; havadan İHA desteği sunuldu. Ekipler, bu sabah çıktığı eve 1 kilometre uzaklıktaki çalılıkta Değirmen'in cansız bedenini buldu. Değirmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN

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Mersin'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!
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