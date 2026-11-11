Mersin’den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!

Kurtsuyu Mahallesi'nde oturan kızının evinden, 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
EVİNDEN 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Çalışmalara; jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katılırken; havadan İHA desteği sunuldu. Ekipler, bu sabah çıktığı eve 1 kilometre uzaklıktaki çalılıkta Değirmen'in cansız bedenini buldu. Değirmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.