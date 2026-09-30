Merve Nur Yararlık’ı boynundan vurarak katletmişti! O caninin cezası belli oldu

SANIK TAHLİYE, AİLE CEZA İSTEDİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Merve Nur'un ailesi, tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada sanık Bülent Arpacı, savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını, S.K.'yi tanıdığını ve ona ateş ettiğini, Merve Nur'u ise tanımadığını ileri sürerek, tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti. Merve Nur'un annesi ve babası ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.