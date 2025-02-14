SON DAKİKA... Müstehcen fotoğraflar paylaşarak takipçi kazanmıştı: Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

Sosyal medya ünlülerinden Merve Taşkın, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL" diyerek özelliklerini sıraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu paylaşım üzerine dikkatleri üzerine çeken Taşkın ile ilgili ihbarlar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın'ı 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Taşkın, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Taşkın ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.