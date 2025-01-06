Haberler Yaşam Haberleri Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 6.1.2025 12:03

Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. Adını, Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem’den alan bu sure, genel olarak Allah’ın rahmetini, peygamberlerin kıssalarını ve Allah’a yönelip iman eden kulların hikayelerini anlatır. Sure, özellikle Hz. Zekeriya’nın duasını ve Hz. Meryem’in iman dolu hayatını ele alarak Müslümanlara örnek teşkil eder. Meryem Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, genel bir giriş niteliğinde olup müminlere önemli mesajlar verir.

Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin ilk üç ayeti, Allah'ın kullarına olan rahmetini ve peygamberlerin samimi dualarını anlatan bir giriş yapar. Bu ayetler, Müslümanlara dua ederken içten ve samimi olmayı, aynı zamanda Allah'ın rahmetini her zaman hatırlamayı öğretir. Meryem Suresi'nin devamında Hz. Yahya'nın müjdesi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Meryem Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamıhakkında bilgi sahibi olarak sabır, şükür ve Allah'a tevekkül etmenin önemini daha iyi anlayabiliriz.

Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

1. Ayet: Kef ha ya ayn sad

2. Ayet: Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

3. Ayet: İz nada rabbehu nidaen hafiyya

Meryem Suresi 1-2-3. Türkçe Anlamı ve Meali

1. Ayet: Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.

2. Ayet: Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

3. Ayet: Hani o Rabbine gizli bir ses ile yalvarmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meryem Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA