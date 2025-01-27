Sure ve dualar inananların kalbine huzur ve iman kaynağı olurken, dinimiz ve peygamberlerin kıssaları hakkında çokça kıymetli bilgiler vermektedir. Okunulan surelerin her bir ayetinin mealini ve ne anlattığını öğrenmek kişinin inancının ve tasavvuf bilincinin artmasına yardımcı olacaktır. İşte, Meryem Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında detaylar.

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi Kur'an- Kerim'in 19. Suresidir. Toplam 98 ayeti kerimeden oluşan Meryem Suresinin 10, 11 ve 12. Ayetlerinin okunuşu şöyledir;

'' Kâle rabbi-c'al lî âye(ten)(c) kâle âyetuke ellâ tukellime-nnâse śelâśe leyâlin seviyyân'' (10. Ayet)

'' Feḣarace 'alâ kavmihi mine-lmihrâbi feevhâ ileyhim en sebbihû bukraten ve'aşiyyân'' (11. Ayet)

'' Yâ yahyâ ḣużi-lkitâbe bikuvve(tin)(s) veâteynâhu-lhukme sabiyyân'' (12. Ayet)

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

10-11. Ayetler:

12. Ayet:

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlam ve Meali

Mekke döneminde nazil olan Meryem Suresi, Hazreti Meryem (a.s)'in hayatı ve Hz. İsa peygamber (a.s)'i dünyaya getirmesini anlatmaktadır. Hem okuması hem dinlenmesi hayli faziletli olan Meryem Suresinin 10,11 ve 12. Ayetlerinin Türkçe anlamları şöyledir;

''Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi.'' (Meryem Suresi 10. Ayet meali)

''Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti.'' (Meryem Suresi 11. Ayet meali)

'' Ey Yahya! kitabı kuvvetle tut (dedik) ve daha sabiy iken ona hikmet verdik.'' (Meryem Suresi 12. Ayet meali)