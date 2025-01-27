Haberler Yaşam Haberleri Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 27.1.2025 14:32 Son Güncelleme: 27.1.2025 14:34

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Okunması oldukça faziletli sureler arasında yer alan Meryem Suresi, Hz. Meryem (a.s)’ın hayatını anlatmaktadır. Sure ve dualar okunurken anlamları ve verdiği kıssalar hakkında bilgi sahibi olmak için bazı hususları bilmek gerekmektedir. Meryem Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi sahibi olmak bu sureyi kavramak açısından çok önemlidir.

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Sure ve dualar inananların kalbine huzur ve iman kaynağı olurken, dinimiz ve peygamberlerin kıssaları hakkında çokça kıymetli bilgiler vermektedir. Okunulan surelerin her bir ayetinin mealini ve ne anlattığını öğrenmek kişinin inancının ve tasavvuf bilincinin artmasına yardımcı olacaktır. İşte, Meryem Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında detaylar.

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi Kur'an- Kerim'in 19. Suresidir. Toplam 98 ayeti kerimeden oluşan Meryem Suresinin 10, 11 ve 12. Ayetlerinin okunuşu şöyledir;

'' Kâle rabbi-c'al lî âye(ten)(c) kâle âyetuke ellâ tukellime-nnâse śelâśe leyâlin seviyyân'' (10. Ayet)

'' Feḣarace 'alâ kavmihi mine-lmihrâbi feevhâ ileyhim en sebbihû bukraten ve'aşiyyân'' (11. Ayet)

'' Yâ yahyâ ḣużi-lkitâbe bikuvve(tin)(s) veâteynâhu-lhukme sabiyyân'' (12. Ayet)

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

10-11. Ayetler:

12. Ayet:

Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlam ve Meali

Mekke döneminde nazil olan Meryem Suresi, Hazreti Meryem (a.s)'in hayatı ve Hz. İsa peygamber (a.s)'i dünyaya getirmesini anlatmaktadır. Hem okuması hem dinlenmesi hayli faziletli olan Meryem Suresinin 10,11 ve 12. Ayetlerinin Türkçe anlamları şöyledir;

''Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi.'' (Meryem Suresi 10. Ayet meali)

''Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti.'' (Meryem Suresi 11. Ayet meali)

'' Ey Yahya! kitabı kuvvetle tut (dedik) ve daha sabiy iken ona hikmet verdik.'' (Meryem Suresi 12. Ayet meali)

ARKADAŞINA GÖNDER
Meryem Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA