Meryem Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi her şeye gücü yeten Allah'ın sınırsız kudretini, peygamberlerin sabrını, teslimiyetini ve ahiret ile hesap gününü konu edinir. Fakat sure Hristiyan inancı için de önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem Suresi 19-20-21. ayet okunuşu ile bu ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı surenin günahsız ve Allah'ın seçilmiş bir kulu olan Hz. Meryem ile onun mucizevi şekilde doğan oğlu Hz. İsa'yı da anlattığını gösterir.

Meryem Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin 19, 20 ve 21. ayetleri Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın mucizevi doğumuna ilişkindir. Bu surenin ilgili ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir;

19.Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

20.Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

21.Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

Meryem Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Meryem Suresinin 19-20 ve 2. ayetleri Hz. İsa'nın doğumunun Allah'ın kudretiyle gerçekleştiğini ve bu olayın hem bir mucize hem de insanlık için bir rahmet olduğunu açıklar. Allah Hz. İsa'nın babasız bir şekilde dünyaya gelmesini, insanlara kendi gücünü ve iradesini göstermek için bir işaret olarak yaratmıştır. Aynı zamanda Hz. Meryem'in iffeti ve Allah'a olan teslimiyeti de bu ayetlerde güçlü bir şekilde vurgulanır. Surenin 19-20-21. Ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şöyledir;

19. Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi.

20. Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi.

21. Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi.