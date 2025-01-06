Meryem Suresi 28, 29 ve 30. ayetler, Hz. İsa'nın peygamberliği, mucizevi doğumu ve Allah'ın ona verdiği görevler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu ayetler, İslami inancın temel taşlarından biri olan peygamberlik müessesesini anlamanın anahtarıdır. Hz. İsa, henüz beşikteyken Allah'ın bir kulu olduğunu ve peygamberlik göreviyle şereflendirildiğini açıklar. Meryem Suresi 28-29-30. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sayesinde Allah'a bağlılık ve adalet duygusunu net bir şekilde hatırlarız.

Meryem Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı







Meryem Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

28. Ayet: Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve makanet ümmüki beğıyya

29. Ayet: Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

30. Ayet: Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenınebiyya

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Meryem Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

28. Ayet: "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi."

29. Ayet: Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler.

30. Ayet: Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı."