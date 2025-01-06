Meryem Sûresi, Kur'ân-ı Kerîm'in 19. sûresi olup, özellikle Hazret-i Meryem (a.s.) hakkında hikâyeler içermektedir. Meryem Sûresi ayetleri, insan olmanın gerektirdiği zayıflık ve korkuları da gözler önüne serer. Ancak, bu duygulara rağmen Hazret-i Meryem, Allah'ın planına teslimiyet göstererek önemli bir görev üstlenmiştir. Meryem Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere aynı zamanda sabır, iman ve Allah'a güvenin gücünü hatırlatır.

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31. Ayet: Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

32. Ayet: Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

33. Ayet: Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

Meryem Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

31. Ayet: "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti."

32. Ayet: "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı."

33. Ayet: "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)."