Haberler Yaşam Haberleri Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 6.1.2025 12:46

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi, Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'in hayatını ve mucizevi doğumunu anlatan önemli bir suredir. Özellikle Meryem Suresi ayetleri, Hz. Meryem'in doğum sancısı sırasında yaşadıklarını ve Allah'ın ona nasıl yardım ettiğini detaylı bir şekilde anlatır. Allah ona hem fiziksel hem de manevi olarak destek olur. Meryem Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Hz. Meryem'in sabrı, Allah'a olan güveni ve Allah'ın mucizeleri konusunda önemli bilgiler verir.

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Sûresi, Kur'ân-ı Kerîm'in 19. sûresi olup, özellikle Hazret-i Meryem (a.s.) hakkında hikâyeler içermektedir. Meryem Sûresi ayetleri, insan olmanın gerektirdiği zayıflık ve korkuları da gözler önüne serer. Ancak, bu duygulara rağmen Hazret-i Meryem, Allah'ın planına teslimiyet göstererek önemli bir görev üstlenmiştir. Meryem Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere aynı zamanda sabır, iman ve Allah'a güvenin gücünü hatırlatır.

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31. Ayet: Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

32. Ayet: Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

33. Ayet: Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

Meryem Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

31. Ayet: "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti."

32. Ayet: "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı."

33. Ayet: "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)."

ARKADAŞINA GÖNDER
Meryem Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA