Meryem Suresi; tevhid inancı, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi imanın esaslarını işlemektedir. Surede Allah'ın ortağının olmadığı vurgulanmaktadır. Surede Hristiyanlık hakkında bazı bilgiler de yer almaktadır. Hz. Meryem, Hz. İsa, Hz. Yahya gibi isimler surede geçmektedir. Sure, adını Hz.İsa'nın annesi Hz. Meryem'den alır. Meryem Suresi 34-35-36. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı konuları Müslümanların bilmesi gereken konular arasında yer alır.

Meryem Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi 34-35-36. Ayetin okunuşları şöyledir:

34.Ayet: Zâlike îsâbnu meryem(meryeme), kavlel hakkıllezî fîhi yemterûn(yemterûne).

35.Ayet: Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

36.Ayet: Ve innallâhe rabbî ve rabbukum fa'budûhu, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun).

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Meryem Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

Surenin 34-35-36. Ayetlerinin anlamları şöyledir:

34. Ayet: İşte Meryem oğlu Îsâ bu; şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu.

35. Ayet: Allah'ın bir evlât edinmesi olacak şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece "ol!" der, hemen olur.

36. Ayet: Îsâ şunu da söyledi: "Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na kulluk edin, doğru yol budur."