Meryem Suresi, bu türden anlamlı kıssaları içeren ve okuyucusunu derin düşüncelere davet eden bir suredir. Adını Hz. Meryem'den alan bu sure, Allah'ın insanlık için belirlediği düzeni ve peygamberlerin taşıdığı büyük sorumluluğu işler. Sure, sadece ilahi mesajın tebliğ edilmesini değil, aynı zamanda bireyler arasındaki insani ilişkilerin nasıl olması gerektiğini de vurgular. Meryem Suresi 43-44-45. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın ruhsal direncini artıran bir mesaj taşır.

Meryem Suresi 43-44-45. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 43-44-45. Ayet Okunuşu

43. Ayet: Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya

44. Ayet: Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

45. Ayet: Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

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Meryem Suresi 43-44-45. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

43. Ayet: "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim."

44. Ayet: "Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân'a isyankâr olmuştur."

45. Ayet: "Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum."