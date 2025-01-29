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Giriş Tarihi: 29.1.2025 15:16

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Tarih boyunca insanoğlu, kutsal metinlerin derin anlamlarına ulaşmak için farklı yollar aramış ve her bir ayetin özünü kavrama çabası içine girmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sureler ve ayetler, yalnızca dini bilgiler değil, aynı zamanda evrensel mesajlar da taşır. Bu surelerden biri olan Meryem Suresi, etkileyici anlatımı ve derin manevi mesajlarıyla okuyucuları kendine çeker. Meryem Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı yaşamı anlamlandırma sürecinde insana eşsiz bir rehberlik sunar.

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi, Hz. Meryem'in kıssasını, Allah'ın kudretini ve peygamberlerin insanlığa verdiği mesajları barındıran özel bir suredir. Bu sure, inanç ve sabır gibi insani değerlerin nasıl korunması gerektiğini incelikle işler. Hz. İbrahim'in, babası ile yaptığı diyalog da bu surenin dikkat çeken bölümleri arasındadır. Meryem Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın kendisi ve çevresiyle olan bağlarını yeniden gözden geçirmesine vesile olur.

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

46. Ayet: Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

47. Ayet: Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

48. Ayet: Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

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Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

46. Ayet: Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.

47. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır."

48. Ayet: "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum."

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Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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