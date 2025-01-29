Meryem Suresi, Hz. Meryem'in kıssasını, Allah'ın kudretini ve peygamberlerin insanlığa verdiği mesajları barındıran özel bir suredir. Bu sure, inanç ve sabır gibi insani değerlerin nasıl korunması gerektiğini incelikle işler. Hz. İbrahim'in, babası ile yaptığı diyalog da bu surenin dikkat çeken bölümleri arasındadır. Meryem Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın kendisi ve çevresiyle olan bağlarını yeniden gözden geçirmesine vesile olur.

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

46. Ayet: Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

47. Ayet: Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

48. Ayet: Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

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Meryem Suresi 46-47-48. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

46. Ayet: Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.

47. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır."

48. Ayet: "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum."