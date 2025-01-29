Hz. Meryem'in hikayesinden ilham alarak, inanç, teslimiyet ve sabrın önemini vurgulayan Meryem Suresi, aynı zamanda diğer peygamberlerin hayatından da örnekler sunar. Surede, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsmail gibi peygamberlerin yaşadığı olaylar, onların ilahi emirleri yerine getirirken gösterdiği kararlılığı ve bu süreçte elde ettikleri ilahi mükafatları gözler önüne serer. Meryem Suresi 49-50-51. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insana yolculuğunda moral ve inanç kaynağı olur.

Meryem Suresi 49-50-51. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 49-50-51. Ayet Okunuşu

49. Ayet: Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya

50. Ayet: Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

51. Ayet: Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

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Meryem Suresi 49-50-51. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

49. Ayet: İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

50. Ayet: Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).

51. Ayet: Kitapta, Mûsâ'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resül, bir nebi idi.