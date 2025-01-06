Meryem Suresi, Hz. Meryem hakkında bilgilerin edinildiği bir suredir. Bu süre Mekki sureler içerisinde Hristiyanlığın temel ilkelerinden bahseden ilk suredir. Hem tevhid inancının doğruluğunu hem de peygamberlik müessesinin gerçekliğini anlatan bir suredir. Aynı zamanda öldükten sonra dirilme konularına yer verilmiştir. Bu bakımdan İslam dünyasında Meryem Suresi 52-53-54. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı önemlidir.
52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. ﴾52﴿ Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn'u bir nebi olarak kendisine bahşettik. ﴾53﴿ Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi. ﴾54﴿