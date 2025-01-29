Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olup adını, Hz. Meryem'den almıştır. Bu sure, Kur'an'da bir kadının ismiyle anılan tek sure olma özelliği taşır ve Hz. Meryem'in fedakarlıkları ve Allah'a olan teslimiyetini derinlemesine ele alır. Bu surede, insanlık tarihinin önemli peygamberlerinin hikayelerine yer verilerek, onların Allah'a olan bağlılıkları anlatılır. Meryem Suresi 55-56-57. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin manevi gelişimine katkıda bulunan evrensel dersler içerir.

Meryem Suresi 55-56-57. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 55-56-57. Ayet Okunuşu

55. Ayet: Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

56. Ayet: Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

57. Ayet: Ve rafa'nahü mekanen aliyya

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Meryem Suresi 55-56-57. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

55. Ayet: Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb'inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.

56. Ayet: Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.

57. Ayet: Onu yüce bir makama yükselttik.