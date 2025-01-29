Meryem Suresi 58-59-60. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi Allah'ın birliğini ve insanlara olan rahmetini anlatan bir suredir. "Meryem" ismi Hz. İsa'nın annesi Meryem'den gelmektedir ve Hz. Meryem'in hayatındaki iffet ve sadakat gibi değerleri sembolize eder. Müslümanlar için bu sure, iman, tövbe ve Allah'a yönelmenin önemini vurgulamaktadır. Meryem Suresi 58, 59 ve 60. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bu konuları gözler önüne sermektedir.

Meryem Suresi 58-59-60. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 58-59-60. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi Kur'an-ı Kerim'in 19. suresidir ve 98 ayetiyle Mekke döneminde nazil olmuştur. Ancak bazı tefsir bilginleri surenin 58. ve 71. ayetlerinin Medine döneminde indirildiğini ifade etmektedir. Sure 16. ve 17. cüzde yer alır. Meryem Suresi'nde peygamberlerin kıssaları, kıyamet sahneleri ve Hz. Meryem'in oğlu Hz. İsa'yı dünyaya getirişi anlatılmaktadır. Surenin 58, 59 ve 60. ayetleri, geçmiş ümmetlerin iman örneklerini ve sonrasında yaşanan sapmaları ele alır. Surenin ilgili ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir:

58. Ayet: Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

59. Ayet: Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

60. Ayet: İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a

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Meryem Suresi 58-59-60. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Meryem Suresi'nin 58, 59 ve 60. ayetleri peygamberlerin örnek yaşamları ile iman dolu hayatlarını, sonraki nesillerin bu örneklere yeterince bağlı kalmamasını ele alır. Meryem Suresinin ilgili ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şöyledir;

58. Ayet: İşte bunlar, Adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

59. Ayet: Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

60. Ayet: Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.

Müslümanlar için bu ayetler, iman ve ibadetin sürekliliğini korumanın önemini ve tövbenin değerini anlamaları için bir rehber niteliğindedir.