Cennet, Allah Teala'nın rahmetiyle dolu, huzur ve mutluluk yeri olarak tasvir edilir. Orada hiçbir acı, üzüntü, hastalık ve kötülük yoktur. Cennetteki insanlar, Allah'ın (cc.) nimetleriyle dolu ve sonsuz bir huzur içinde yaşam sürerler. Meryem Suresi 61-62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde, tövbe edenleri ve günahlarını terk edenleri adn cennetleri ile müjdelediği görülür.

Meryem Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu

Allah'ın (cc.) bir peygamber annesine ve ondan doğan peygambere verdiği desteği anlatan Meryem Suresi 61-62-63. ayetin okunuşu şu şekildedir:

61. Ayet: "Cennâtü adnilletî veade'r-rahmânu ıbâdehû bi'l-ğaybi innehu kâne va'duhû me'tiyyen."

62. Ayet: "Lâ yesmeûne fîhâ lağven illâ selâmen ve lehum rizkuhum fîhâ bukreten ve aşiyyen."

63. Ayet: "Tilke'l-cennetu'lletî nûrisu min ıbâdinâ men kâne takiyyen."

Yukarıda Türkçe okunuşları verilen ayetlerde, tövbe edenlerin hiç haksızlığa uğramayacakları ve kötü söz işitmeyecekleri adn cennetine girecekleri belirtilmiştir.

Meryem Suresi 61-62-63. Ayet Arapça Yazılışı

Hz. Meryem'in (as.) ve Hz. İsa'nın (as.) hayatından kesitlere yer veren ve Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem Suresi 61-62-63. ayetin Arapça yazılışı aşağıda belirtildiği gibidir:

Meryem Suresi okumanın fazileti oldukça büyüktür. Bu sure, Allah'ın (cc.) kudretini ve bağışlayıcılığını anlamayı sağlar. 61-62-63. ayetlerde ise tövbe, cennet ve esenliğe kavuşacak olanlardan bahsedilir.

Meryem Suresi 61-62-63. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin 61-62-63. ayetinde, Allah'ın (cc.) tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimselere cenneti vaad ettiği anlatılır. Ayetlerin Türkçe mealleri ise şöyle açıklanabilir:

(60-61) "Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete; çok esirgeyici olan Allah'ın, kullarına vaad ettiği, onların idraklerini aşan adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir."

(62) "Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada, sabah akşam rızıkları hazırdır."

(63) "Kullarımızdan takvâ sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur."

60-61. ayette verilmek istenen en önemli mesaj, tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunanların cennete girecekleridir. Allah'ın (cc.) onlara vaad ettiği adn cennetlerinde hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacakları belirtilir. Bu ayet, Allah'ın (cc.) adaletini, rahmetini ve merhametini anlamayı sağlar. 62. ayette; cennette boş sözlerin işitilmeyeceği, sadece esenliklerin dileneceği ve sabah akşam rızıkların hazır olacağı anlatılır. Bu, cennetin huzur ve nimetlerle dolu bir yer olduğunu ifade eder. 63. ayette ise takva sahibi kullara verilecek cennetin bu olduğu belirtilir. Bu, Allah'ın (cc.) takva sahibi kullarını ödüllendireceğini ve onlara cenneti vereceğini müjdeler.