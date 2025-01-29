Meryem Suresi 70-71-72. ayetler, kıyamet gününün dehşetini ve takva sahiplerinin Allah'ın rahmetine erişeceğini vurgulayan önemli mesajlar içerir. Bu ayetler, insanlara Allah'ın emir ve yasaklarına uymanın gerekliliğini hatırlatır ve herkesin kıyamet günü hesaba çekileceğini bildirir. İnsanları iyi amellere ve günahlardan sakınmaya da çağırır. Meryem Suresi 70-71-72. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizleri, Allah'ın rahmetine sığınmaya ve adaletine teslim olmaya davet eder.

Meryem Suresi 70-71-72. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 70-71-72. Ayet Okunuşu

70. Ayet: Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

71. Ayet: Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

72. Ayet: Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

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Meryem Suresi 70-71-72. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

70. Ayet: Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.

71. Ayet: (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

72. Ayet: Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız.