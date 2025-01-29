Meryem Suresi 73-74-75. ayetler inkârcı kişilerin yanılgılarını, Allah'ın adaletini ve kıyamet gününde yaşanacak hakikati anlatmaktadır. Dünya hayatındaki zenginlik, insanı kurtuluşa götürmez. Gerçek kurtuluş, iman ve takva ile mümkündür. Allah'ın adaleti, sapkınları hak ettikleri şekilde cezalandıracak; müminlere ise rahmet nasip edecektir. Meryem Suresi 73-74-75. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı genel olarak, insanlara dünyevi nimetlere aldanmamalarını ve Allah'a yönelmelerini öğütler.

Meryem Suresi 73-74-75. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu

73. Ayet: Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya

74. Ayet: Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya

75. Ayet: Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda

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Meryem Suresi 73-74-75. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

73. Ayet: Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, "İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler.

74. Ayet: Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik.

75. Ayet: (Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.