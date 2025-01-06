Meryem Suresi'nin 94 ve 95. ayetleri, Allah'ın kudretini, her şeyi bilen ve gören ilahi sıfatını insanlara hatırlatırken aynı zamanda ahiret günü için önemli bir uyarıda bulunur. Allah'ın huzurunda herkes tek başına olacak ve yaptıklarından sorumlu tutulacaktır. Bu bilinç, insanı sorumlu ve erdemli bir hayat sürmeye sevk eder. Meryem Suresi 94 ve 95. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sayesinde Allah'ın ilmi ve kudreti karşısında insanın acizliğini fark ederiz.

Meryem Suresi 94 ve 95. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 94 ve 95. Ayet Okunuşu

94. Ayet: Le kad ahsahüm ve addehüm adda

95. Ayet: Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

Meryem Suresi 94 ve 95. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

94. Ayet: Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

95. Ayet: Onlar(ın her biri) kıyamet günü O'na tek başına gelecektir.