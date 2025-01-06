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Giriş Tarihi: 6.1.2025 14:20

Meryem Suresi 97 ve 98. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Meryem Suresi Allah’ın gücünü, peygamberlerin görevlerini ve tevhit inancını etkili bir üslupla anlatan bir suredir. Sure özellikle Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın hayatıyla ilgili bilgiler verdiği için hem Müslümanlar hem de diğer ilahi dinler için büyük bir öneme sahiptir. Tüm diğer ayetlerinin yanı sıra Meryem Suresi 97 ve 98. ayet okunuşu ve bu ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı surenin vurgusunu netleştirmektedir.

Meryem Suresi 97 ve 98. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Adını Hz. Meryem'den alan ve onun hayatını anlatan Meryem Suresi, Hz. İsa'nın doğum mucizesi ile doğumundan sonraki mucizelere de değinir. Kur'an-ı Kerim'in insanlara bir uyarı ve bir müjde olduğunu vurgular. Meryem Suresi 97 ve 98. ayet okunuşu ve bu ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ele alındığında peygamberimiz Hz. Muhammed'in görevine dikkat çekerek ve inkârcıların akıbetine dair hatırlatma yapıldığı görülecektir.

Meryem Suresi 97-98. Ayet Arapça Yazılışı

Meryem Suresi 97-98. Ayet Okunuşu

Allah'ın yarattığı mucizeleri ve kullarına olan rahmetini gözler önüne seren Meryem Suresi Allah'ın kudretini ve insanların dünyada yaptığı iyilikler ile kötülüklerin karşılığını göreceği hatırlatılır. Bu surenin 97-98. ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir;

97.Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

98.Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

Meryem Suresi 97-98. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Toplam 98 ayetten oluşan ve adını da aldığı Hz. Meryem'in hayatı ile İsa'nın doğumunu önemli ölçüde inananlara aktaran Meryem Suresinin 97-98. ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

97. (Ey Muhammed!) Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.

98. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?

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Meryem Suresi 97 ve 98. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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