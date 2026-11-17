Geçtiğimiz yıl İstanbul
'da 12 yaşındaki Meryem Samou'nun başına taşla vurularak öldürülmesi ve 6 yaşındaki kardeşi Ahmad'ın ağır yaralanmasına ilişkin davada gerekçeli karara SABAH ulaştı. Annelerinin Göç İdaresi'ne gitmesinin ardından evde kardeşiyle kalan Suriye uyruklu Meryem Samou (12) evinde ölü bulunmuş, küçük kardeşi Ahmad Samou ise başından yaralanmıştı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda olayın caniliği gözler önüne serildi. Gerekçeli kararda; sanık Zekeriyya Ali'nin, anne Guli Simmo'ya eşinden gelen 800 euronun evde olduğunu bildiği, olay günü evde kimsenin olmadığını düşünerek hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtildi. Paraları bulamayan caninin, mutfaktan aldığı kaldırım taşıyla Meryem'in kafasına sert bir şekilde 2 kez vurduğu kaydedildi. Mahkeme, sanık Zekeriyya Ali'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Küçük kardeş Ahmad Samou'ya yönelik eylemi nedeniyle de 20 yıl hapis cezası verdi.