MESAM, MSG VE MÜYAP’tan ortak hareket etme kararı

Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) , Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) sektörün köklü sorunlarının çözümü konusunda ortak hareket etme kararı aldı. 3 sektör temsilcisinden yapılan ortak açıklamada; Eser sahiplerinin temel hakkı olan telif gelirlerinde sahte ve lisansız kullanımlardan oluşan kayıplar, yapay zekanın gerçek yaratıcıların hakkını ortadan kaldıracak şekilde gündeme gelen uygulamalarının artması üzerine ortak hareket etme kararının alındığı belirtildi. Dünyada ve Türkiye'de müzik sektörü büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirten birlikler, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler; müziğin yaratılmasında ve tüketilmesinde yeni biçimlerin ortaya çıkmasına yol açtığına dikkat çekti.

KÖKLÜ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Açıklamada şunlar dendi; "Eser sahiplerinin temel hakkı olan telif gelirlerinde sahte ve lisansız kullanımlardan oluşan kayıplar, yapay zekanın gerçek yaratıcıların hakkını ortadan kaldıracak şekilde gündeme gelen uygulamaları önemli sorun alanlarını oluşturuyor. Ayrıca eser sahiplerinin sosyal hakları, statüleri ve ekonomik gelirleri yarattıkları eserlerin gücü düşünüldüğünde son derece yetersiz bir durumda. Bu durum müzik kültürünün gelişmesinde de olumsuz bir ortam yaratıyor. Dijital gelirler açısından da çok köklü sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle platformların abonelik fiyatlarının dünyayla kıyaslandığında son derece düşük olması hak sahiplerinin gelirlerini doğrudan etkilerken; sahte kullanımlar konusunda yeterli tedbirlerin alınmaması Türkiye Müzik Endüstrisini dünya rekabetinde geri bırakıyor."

ADİL BİR SİSTEM KURULUYOR

Müzik birlikleri, dijital müzik alanındaki hak kayıplarına, lisanslamaya ve sektörün ekonomik sosyal ve hukuksal sorunlarına yönelik ortak bir irade oluşturduklarını belirtti. Birlikler açıklamada "Bütün hak sahiplerinin emeklerinin ve yatırımlarının hakkını alacakları adil bir sistemin kurulması için mücadele edeceğimizi bu noktada en kısa zamanda bir üst örgütlenme yaratmak için çalışmalara başladığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.