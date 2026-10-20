MESEM okullarına dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 37 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik "Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alındığı belirlendi. Ekipler 45 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin vefat ettiği, 1 kişinin ise farklı suçlardan cezaevine olduğu öğrenildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Teknik ve fiziki takibini ardından operasyon için düğmeye basıldı. Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 37 şüpheli yakalandı. Öğrencileri milli eğitim ve şirketlerde stajyer olarak çalışmış gibi gösterip para topladıkları ve bu paraları paylaştıkları ortala çıktı. Şüphelilerin emniyetti sorguları sürerken, 5 kişi aranıyor.