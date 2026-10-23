MESEM okullarına yönelik ’dolandırıcılık ve rüşvet’ operasyonunda 22 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği belirlendi. 42 şüphelinin yakalanması için ise Mersin merkez ve Silifke ilçesi, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.