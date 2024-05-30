Meşhur Hattatlar sergisi sanatseverleri bekliyor

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hüsni hat eserlerinin bir araya getirildiği "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi, 14 Haziran'a kadar Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Daha önce Konuşan Yazılar sergisiyle Bursa, Ankara, Konya ve Edirne'de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyenYıldız Holding, İslam sanatının en güzel örneklerinin bir araya getirildiği "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisini beğeniye sunuyor. Sergide Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.