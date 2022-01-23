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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Mesleğini bıraktı köpeklere koştu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Mesleğini bıraktı köpeklere koştu
HAYATINI ormanlarda terk edilmiş köpeklere adayan Gürkan Gazoğlu (40), hergün dondurucu soğukta 3 bin köpeğe can suyu oluyor. 50 farklı bölgede günde 2 tona yakın mama dağıtıyor. Megakentin ücra köşelerinde muhtaç patilerle ilgilenebilmek için mesleğini de bırakan Gazoğlu, evinde de tam 40 köpeğe bakıyor. Gazoğlu tüylü dostlarına adanmış hayatını şu sözlerle özetliyor: "Hepsinin benim için ayrı hikâyeleri var, ölene kadar dostlarımın yanında olacağım, hayvanlar olmadan asla!...." SABAH muhabiri Gazoğlu'nun kara kışa rağmen hayvanları beslemesine tanıklık etti. Gazoğlu'nu gören köpeklerin, umut ve sevinç dolu bakışlarıyla aracın arkasından koşusu görülmeye değerdi.

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Mesleğini bıraktı köpeklere koştu
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