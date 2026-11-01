Haberler Yaşam Haberleri Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu
Giriş Tarihi: 1.11.2026 14:27 Son Güncelleme: 1.11.2026 14:29

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

Üniversiteye gitmeden meslek sahibi olmak ve kısa sürede çalışma hayatına atılmak isteyen öğrenciler meslek liselerine yöneliyor. İŞKUR'un iş gücü piyasası araştırmaları, özellikle üretim, tekstil, metal ve hizmet sektörlerinde eleman ihtiyacının sürdüğünü gösteriyor.

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Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu
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Meslek lisesi mezunu olup iş hayatına hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler için bazı alanlar daha fazla fırsat sunabiliyor. İŞKUR'un yayımladığı iş gücü piyasası araştırmalarında öne çıkan meslekler, öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirebilecek veriler içeriyor.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

2026'DA İŞVERENLER EN ÇOK HANGİ MESLEKLERDE ELEMAN ARIYOR?

İŞKUR'un 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerine dayandırılan açık iş listesinde turizm ve otelcilik elemanı ilk sırada yer aldı. Bu dönemde turizm ve otelcilik elemanı için 69 bin 297 açık iş bildirildi. Özel güvenlik görevlisi 56 bin 711, servis elemanı (garson) 38 bin 131, reyon görevlisi 37 bin 261 ve satış elemanı veya danışmanı 29 bin 92 açık işle öne çıktı.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

Listede konfeksiyon işçisi için 22 bin 928, kasiyer için ise 22 bin 222 açık iş kaydedildi. Bu veriler, özellikle turizm, yiyecek-içecek hizmetleri, perakende ve tekstil sektörlerinde işveren talebinin sürdüğünü gösteriyor.

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Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

MESLEK LİSESİNDE HANGİ ALANLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

2026 yılı iş gücü verileri ve MEB'in mesleki eğitim alanları birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin inceleyebileceği bazı bölümler şöyle:

1. Konaklama ve seyahat hizmetleri

Turizm ve otelcilik elemanı, 2026'nın ilk sekiz ayında en fazla açık iş bildirilen meslek oldu. Bu nedenle turizm sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için konaklama ve seyahat hizmetleri alanı değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

2. Yiyecek ve içecek hizmetleri

Garson ve servis elemanı pozisyonlarında bildirilen açık işler, yiyecek-içecek sektöründeki çalışan ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu alanda eğitim alan öğrenciler restoran, otel, mutfak ve yiyecek-içecek işletmelerinde farklı görevlerde çalışma fırsatlarını değerlendirebilir.

3. Tekstil teknolojisi

2026 açık iş listesinde konfeksiyon işçisi için 22 bin 928 açık iş bildirilmesi, tekstil ve hazır giyim alanındaki istihdam talebine işaret ediyor. Tekstil teknolojisi alanında eğitim alan öğrenciler üretim, dikiş, konfeksiyon ve kalite kontrol gibi iş kollarına yönelebilir.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

4. Makine teknolojisi

İmalat sanayisi, 2026 yılında açık iş talebinin yoğunlaştığı sektörlerin başında geliyor. Makine teknolojisi alanı; üretim süreçleri, makine kullanımı ve bakım gibi teknik beceriler kazandırması bakımından sanayi sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin inceleyebileceği alanlardan biri.

5. Metal teknolojisi

Metal işleme ve kaynakçılık gibi teknik beceriler, sanayi üretiminde ihtiyaç duyulan mesleki yeterlilikler arasında bulunuyor. Metal teknolojisi alanı, üretim ve imalat sektöründe çalışmayı hedefleyen öğrenciler için seçenek oluşturuyor.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

6. Elektrik-elektronik teknolojisi

Elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim alan öğrenciler; elektrik tesisatı, elektronik sistemler, bakım ve teknik servis gibi farklı iş kollarına yönelebiliyor. Bu alanı tercih edecek öğrencilerin okulun atölye imkânlarını ve uygulamalı eğitim koşullarını da incelemesi önem taşıyor.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

MESLEK LİSESİ TERCİHİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meslek lisesi tercihinde yalnızca açık iş sayısına bakmak yeterli değil. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, okulun atölye ve laboratuvar donanımı, işletmelerle yaptığı staj anlaşmaları ve mezunların çalışma alanları da değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

MEB'in 2026 yılında güncellediği alan tanıtım dokümanlarında bölümlerin kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanı sıra mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam imkânlarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor. Öğrencilerin tercih öncesinde bu katalogları incelemesi, kendilerine uygun alanı belirlemelerine yardımcı olabilir.

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Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu
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