Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

2026'DA İŞVERENLER EN ÇOK HANGİ MESLEKLERDE ELEMAN ARIYOR?

İŞKUR'un 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerine dayandırılan açık iş listesinde turizm ve otelcilik elemanı ilk sırada yer aldı. Bu dönemde turizm ve otelcilik elemanı için 69 bin 297 açık iş bildirildi. Özel güvenlik görevlisi 56 bin 711, servis elemanı (garson) 38 bin 131, reyon görevlisi 37 bin 261 ve satış elemanı veya danışmanı 29 bin 92 açık işle öne çıktı.