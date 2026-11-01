Meslek lisesi tercih edecekler dikkat! İş imkânı yüksek bölümler belli oldu

İŞKUR'un 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerine dayandırılan açık iş listesinde turizm ve otelcilik elemanı ilk sırada yer aldı. Bu dönemde turizm ve otelcilik elemanı için 69 bin 297 açık iş bildirildi. Özel güvenlik görevlisi 56 bin 711, servis elemanı (garson) 38 bin 131, reyon görevlisi 37 bin 261 ve satış elemanı veya danışmanı 29 bin 92 açık işle öne çıktı.
2026 yılı iş gücü verileri ve MEB'in mesleki eğitim alanları birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin inceleyebileceği bazı bölümler şöyle:
1. Konaklama ve seyahat hizmetleri
Turizm ve otelcilik elemanı, 2026'nın ilk sekiz ayında en fazla açık iş bildirilen meslek oldu. Bu nedenle turizm sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için konaklama ve seyahat hizmetleri alanı değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.
2. Yiyecek ve içecek hizmetleri
Garson ve servis elemanı pozisyonlarında bildirilen açık işler, yiyecek-içecek sektöründeki çalışan ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu alanda eğitim alan öğrenciler restoran, otel, mutfak ve yiyecek-içecek işletmelerinde farklı görevlerde çalışma fırsatlarını değerlendirebilir.
3. Tekstil teknolojisi
2026 açık iş listesinde konfeksiyon işçisi için 22 bin 928 açık iş bildirilmesi, tekstil ve hazır giyim alanındaki istihdam talebine işaret ediyor. Tekstil teknolojisi alanında eğitim alan öğrenciler üretim, dikiş, konfeksiyon ve kalite kontrol gibi iş kollarına yönelebilir.
4. Makine teknolojisi
İmalat sanayisi, 2026 yılında açık iş talebinin yoğunlaştığı sektörlerin başında geliyor. Makine teknolojisi alanı; üretim süreçleri, makine kullanımı ve bakım gibi teknik beceriler kazandırması bakımından sanayi sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin inceleyebileceği alanlardan biri.
5. Metal teknolojisi
Metal işleme ve kaynakçılık gibi teknik beceriler, sanayi üretiminde ihtiyaç duyulan mesleki yeterlilikler arasında bulunuyor. Metal teknolojisi alanı, üretim ve imalat sektöründe çalışmayı hedefleyen öğrenciler için seçenek oluşturuyor.
6. Elektrik-elektronik teknolojisi
Elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim alan öğrenciler; elektrik tesisatı, elektronik sistemler, bakım ve teknik servis gibi farklı iş kollarına yönelebiliyor. Bu alanı tercih edecek öğrencilerin okulun atölye imkânlarını ve uygulamalı eğitim koşullarını da incelemesi önem taşıyor.
Meslek lisesi tercihinde yalnızca açık iş sayısına bakmak yeterli değil. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, okulun atölye ve laboratuvar donanımı, işletmelerle yaptığı staj anlaşmaları ve mezunların çalışma alanları da değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.
MEB'in 2026 yılında güncellediği alan tanıtım dokümanlarında bölümlerin kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanı sıra mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam imkânlarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor. Öğrencilerin tercih öncesinde bu katalogları incelemesi, kendilerine uygun alanı belirlemelerine yardımcı olabilir.