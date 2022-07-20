Meslekten ihraç 2 firari polis gaybubet evinde yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, meslekten ihraç olan eski komiser F.I. (51) ve eski polis memuru İ.Ş.'nin (36) Karaisalı ilçesindeki bir gaybubet evinde gizlendiğini tespit etti. Polis, F.I.'nın örgüt yöneticiliği suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay, İ.Ş.'nin de örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

BİRİ TERMAL İKİ DRON

Bu bilgilerin ardından TEM ekipleri firari 2 FETÖ hükümlüsünü yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Polis, ormanlık alandan kaçarak izlerini kaybettirme ihtimalleri bulunan 2 firari hükümlünün kaçmasını önlemek için sabaha karşı harekete geçip, biri termal kameralı iki dron ile bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra operasyonu düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerekli önlemleri alan polis, bağ evinin çevresini sardıktan sonra baskın yaptı. Bağ evinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan firari hükümlülerin üzerinden sahte kimlik çıktı. Söz konusu evde yapılan aramada; bir miktar avro, sahte kimlikler ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Yakalanan firari iki hükümlüler adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.