Haberler Yaşam Haberleri Meslekten ihraç 2 firari polis gaybubet evinde yakalandı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:04 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:07

Meslekten ihraç 2 firari polis gaybubet evinde yakalandı

Adana’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda, ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde saklanan meslekten ihraç 2 firari hükümlü polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Meslekten ihraç 2 firari polis gaybubet evinde yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, meslekten ihraç olan eski komiser F.I. (51) ve eski polis memuru İ.Ş.'nin (36) Karaisalı ilçesindeki bir gaybubet evinde gizlendiğini tespit etti. Polis, F.I.'nın örgüt yöneticiliği suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay, İ.Ş.'nin de örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

BİRİ TERMAL İKİ DRON

Bu bilgilerin ardından TEM ekipleri firari 2 FETÖ hükümlüsünü yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Polis, ormanlık alandan kaçarak izlerini kaybettirme ihtimalleri bulunan 2 firari hükümlünün kaçmasını önlemek için sabaha karşı harekete geçip, biri termal kameralı iki dron ile bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra operasyonu düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerekli önlemleri alan polis, bağ evinin çevresini sardıktan sonra baskın yaptı. Bağ evinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan firari hükümlülerin üzerinden sahte kimlik çıktı. Söz konusu evde yapılan aramada; bir miktar avro, sahte kimlikler ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Yakalanan firari iki hükümlüler adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı maaşlar ödeniyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022 tablosu! ÖSYM ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Meslekten ihraç 2 firari polis gaybubet evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA