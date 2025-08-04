Metaverse arsaları buharlaştı

2020 sonunda popülerleşen "metaverse" ortamları, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Birçok yatırımcı, gelecekte büyük kazanç sağlama umuduyla bu sanal evrenlerde arsa satın aldı. Ancak son yıllarda fiyatlar beklentilerin çok altında kaldı. Bilişim uzmanı Osman Demircan, 2022-2023 yıllarında "metaverse" arazilerinin yüzde 80-95 oranında değer kaybettiğini belirtti. Bir dönem 100 dolara satılan sanal arsalar, bugün neredeyse bedelsiz bile alıcı bulamıyor. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yerlerin farklı sunucularda satıldığına dikkat çeken Demircan, bu sunucular kapandığında tüm yatırımların buharlaştığını ifade etti. Kripto varlık uzmanı Melis Asena Özkan da, 40 bin dolara satın alınan bir sanal geminin bugün 1000 dolar bile etmediğini söyledi. AA