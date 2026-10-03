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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Meta'ya 40 milyar dolarlık ceza davası

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Meta’ya 40 milyar dolarlık ceza davası
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Sosyal medya sitelerine karşı alınan hukuki kararlara her gün yenisi ekleniyor. ABD'de mahkemede Meta şirketine yönelik dev bir para cezası talebinde bulunuldu. Mahkeme New Mexico eyaletinde görüldü. Sanık koltuğunda bir kez daha Meta şirketi vardı. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhastApp gibi markaları barındıran Meta'nın 35 milyar ila 40 milyar dolar arasında para cezası verilmesi talep edildi. Mahkemenin, şirketin 29 açıklamasından 26'sını yanıltıcı bulduğu ve Meta'nın eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını 43 milyondan fazla kez ihlal ettiğine karar verdiği davada, Meta ise cezanın 3,45 milyar dolarla sınırlandırılmasını talep etti. Söz konusu dava 2021 yılında açılmıştı. Davanın gerekçesi Cambridge Analytica olarak basına yansıyan skandal oldu. Reuters'ın haberine göre dava, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında çalışan İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının kişisel verilerini kullanıcıların rızası olmadan topladığının ortaya çıkmasının ardından açılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#INSTAGRAM #FACEBOOK #ABD BAŞKANI
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