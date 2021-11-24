Meteoroloji bölge bölge uyardı; kar ve sağanak yağış geliyor! Hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu haritasını paylaştı. Buna göre, bu geceden itibaren olmak üzere yurdun büyük bir kısmında 1 hafta boyunca sağanak yağış, kar ve fırtına bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.11.2021 Çarşamba günü yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Öte yandan çarşamba ve perşembe günleri Adana'nın güneyi ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞLAR HAFTA BOYU ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın başlaması beklenen sağanak yağışların önümüzdeki haftanın ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı ve dikkatli olmaları istendi.
9 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Ayrınca Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Erzurum, Kayseri, Yozgat, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane, Sivas ve Bayburt'a sarı kodlu uyarı verildi.