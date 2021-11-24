Meteoroloji bölge bölge uyardı; kar ve sağanak yağış geliyor! Hafta boyunca etkili olacak

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.11.2021 Çarşamba günü yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.