Meteoroloji saat verip uyardı, birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış etkili olacak!

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de (Adana ve Mersin çevreleri ile Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş'ın güneyi) beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.