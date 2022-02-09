Meteoroloji saat verip uyardı, birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu bölgelerinde hava sıcaklığının düşeceği vurgulanırken, birçok il için kar yağışı uyarısı verildi. Batı bölgelerinde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin yüksek kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum'un güneyi ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), yarın (Perşembe) Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de (Adana ve Mersin çevreleri ile Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş'ın güneyi) beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde 08.02.2022 Salı gününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09.02.2022 Çarşamba günü Batı Akdeniz'den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği , 10.02.2022 akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI YAPILDI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
MARMARA'NIN GÜNEYİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların 08.02.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren güneyinde (Çanakkale, Balıkesir ve Bursa), akşam saatlerinden itibaren doğusunda (Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli kar, Bursa çevreleri ile Sakarya'nın güneyinde yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri kar örtüsü) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
24 İL İÇİN SARI, 10 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Öte yandan; Adana, Antalya, Bitlis, Burdur, Elazığ, Mersin, Kayseri, Malatya, Muğla, Nevşehir, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Van, Sivas, Niğde, Muş, Kahramanmaraş, Konya, Isparta, Erzurum, Bingöl ve Ağrı için sarı kodlu uyarı verildi. Hakkari, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Karabük turuncu kodlu uyarı verildi.