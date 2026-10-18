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Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:35

Meteoroloji uzmanları o tarihe dikkat çekti: Aralıkta başlayacak El Niño kışı nasıl etkileyecek?

Pasifik Okyanusu’nda güçlenen El Niño, dünya genelinde hava düzenini değiştirebilecek bir olay olarak izleniyor. Peki bu gelişme Türkiye’nin kışını gerçekten etkiler mi? İşte merak edilen sorular ve cevapları.

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Meteoroloji uzmanları o tarihe dikkat çekti: Aralıkta başlayacak El Niño kışı nasıl etkileyecek?
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Pasifik Okyanusu'nun ortasında deniz suyu normalden daha sıcak seyrediyor. Bu doğal iklim olayına El Niño adı veriliyor. Okyanus ile atmosfer arasındaki dengeyi değiştirdiği için etkisi yalnızca o bölgeyle sınırlı kalmıyor, dünyanın farklı yerlerinde sıcaklık ve yağış düzenini etkileyebiliyor.

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ TARİH VERDİ!


Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 8 Ekim'de yaptığı değerlendirmede olayın güçlenmeye devam ettiğini duyurdu. Buna göre tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ekim-aralık döneminde rekor seviyelere çıkması bekleniyor ve El Niño'nun aralık ayına doğru zirve yapabileceği öngörülüyor

ETKİLERİ 2027'YE UZANABİLİR

Örgüte göre El Niño'nun etkileri yıl sonunda bitmeyecek. Bu etkilerin 2027'ye kadar sürebileceği belirtiliyor. Bu yüzden yalnızca bu kış değil, gelecek yılın ilk aylarında da hava koşulları yakından takip edilecek.

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HER BÖLGEDE AYNI SONUÇ GÖRÜLMÜYOR

Dünyada bazı bölgeler daha fazla yağış alırken, bazı bölgeler kuraklıkla karşılaşabiliyor. Sıcaklıkların yükselmesi ise özellikle hassas bölgelerde aşırı sıcak riskini artırabiliyor. Yani El Niño herkes için aynı anlama gelmiyor.

PEKİ TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Burada önemli bir ayrıntı var: Türkiye, El Niño'nun etkilerinin en belirgin hissedildiği ülkeler arasında yer almıyor. Dolayısıyla Pasifik'teki sıcaklık değişiminden yola çıkarak Türkiye'nin kışı hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil

ASIL BELİRLEYİCİ BAŞKA SİSTEMLER

İklim uzmanlarına göre Türkiye'nin kışında Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) gibi atmosferik sistemler de önemli rol oynuyor. Bu nedenle El Niño tek başına "sert kış" ya da "ılık kış" anlamına gelmiyor. Etkiler, farklı sistemlerin birlikte nasıl hareket ettiğine göre şekilleniyor.

En sağlıklı bilgi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) mevsimlik tahminlerinden alınıyor. MGM, büyük ölçekli iklim olaylarını da hesaba katan modeller kullanıyor ve tahminlerini düzenli güncelliyor. Kuruma göre sıcaklık tahminleri genellikle yağış tahminlerinden daha yüksek başarı gösteriyor

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Meteoroloji uzmanları o tarihe dikkat çekti: Aralıkta başlayacak El Niño kışı nasıl etkileyecek?
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