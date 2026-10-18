Meteoroloji uzmanları o tarihe dikkat çekti: Aralıkta başlayacak El Niño kışı nasıl etkileyecek?

ASIL BELİRLEYİCİ BAŞKA SİSTEMLER

İklim uzmanlarına göre Türkiye'nin kışında Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) gibi atmosferik sistemler de önemli rol oynuyor. Bu nedenle El Niño tek başına "sert kış" ya da "ılık kış" anlamına gelmiyor. Etkiler, farklı sistemlerin birlikte nasıl hareket ettiğine göre şekilleniyor.