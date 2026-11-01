Meteoroloji’den 6 ile alarm! Sel ve hortum kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yayınladığı tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale ve Edirne çevrelerinde de yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE YÜKSEK KESİMLERE DİKKAT

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinde yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL, HEYELAN VE HORTUM UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine dikkat çekildi. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış sırasında oluşabilecek hortum tehlikesine karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.