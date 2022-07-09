Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir’de Kurban Bayramı’nın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara için hava durumu uyarısında bulundu. Megakent İstanbul'da sağanak ve kuvvetli yağış beklenirken Ankara için de dolu, fırtına, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyarılar yapıldı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir'de Kurban Bayramı'nın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarısı.
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ANKARA UYARISI!
Son dakika haberleri... İstanbul ve başkent Ankara için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri çok önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklenirken Ankara Valiliği de Başkent'te yaşayan vatandaşlara dolu, sel ve su baskını için dikkatli olunmasını içeren bir duyuruda bulundu.
YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN...
Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu)
Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU, KUVVETLİ RÜZGAR
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
İSTANBULLULAR YARINA DİKKAT!
İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM: KUVVETLİ SAĞANAK VAR
Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.