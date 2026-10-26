Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Akdeniz için alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Muğla ve Aydın genelinde, Antalya'nın ise Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Vatandaşların özellikle ani su baskınlarına karşı tedbir alması, riskli bölgelerde dikkatli davranması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi istendi.