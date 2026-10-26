Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Akdeniz için alarm!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:10

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Akdeniz için alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Aydın ile Antalya’nın 7 ilçesi için kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Akdeniz için alarm!
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Muğla ve Aydın genelinde, Antalya'nın ise Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Vatandaşların özellikle ani su baskınlarına karşı tedbir alması, riskli bölgelerde dikkatli davranması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi istendi.

#ANTALYA #EGE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Ege ve Akdeniz için alarm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA