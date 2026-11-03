Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Kuvvetli yağışa dikkat: 4 bölge alarmda

Marmara, Ege, Akdeniz'in Adana ve Mersin dışındaki kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Mardin dışındaki illeriyle Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların özellikle Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalma yaşanacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.