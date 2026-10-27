Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik dışında kalan illerde, Güneydoğu Anadolu'da Batman ve Siirt haricindeki bölgelerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı kesimleri, İzmir ve Adana'nın kuzeyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.

MUĞLA İÇİN AŞIRI YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji, Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış beklendiğine dikkat çekti. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Kıyı kesimlerinde hortum oluşma ihtimaline karşı da uyarı yapıldı.

RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkisini gösterecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgârın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklenirken, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör