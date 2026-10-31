Meteoroloji’den sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yanı sıra Muş ve Bingöl çevrelerinde de sağanak geçişleri görülecek. Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin de yağışlı havanın etkisine girmesi tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Marmara Bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Özellikle trafikte seyredecek sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR KUZEY VE DOĞUDA ARTACAK

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde genellikle güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.