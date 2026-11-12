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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:02

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Kıyı Ege, Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Ege'de rüzgârın 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde ise sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

#MARMARA #ANTALYA #BARTIN
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Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
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