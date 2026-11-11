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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:34

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Meteoroloji, birçok bölgede yerel sağanak yağış beklendiğini duyururken, Kıyı Ege başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve bazı iç kesimlerde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Balıkesir’in Edremit ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Kıyı Ege başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve bazı iç kesimlerde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel yağış bekleniyor. Ege'de ise Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak etkili olacak.

EDREMİT'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesi için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak bu artışa rağmen Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#MARMARA #BALIKESİR
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
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