Meteoroloji’den şiddetli sağanak alarmı! 3 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Son değerlendirmelere göre ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİ

Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü, Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı da tedbir çağrısı yapıldı.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise rüzgârın ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer normallerin altında seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.