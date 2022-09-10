Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, İstanbul'da pazartesi ve Salı günleri kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise yeniden güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.