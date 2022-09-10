Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
Giriş Tarihi: 10.9.2022 22:22 Son Güncelleme: 10.9.2022 22:45

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu bilgisine göre hafta başından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek ve güneşli hava yerini sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul ve Ankara’da da pazartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve detaylar…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, İstanbul'da pazartesi ve Salı günleri kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise yeniden güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

11 Eylül günü yurt genelinde sıcak ve güneşli havanın etkili olması beklenirken Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

12 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

12 Eylül haftanın ilk gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da da gök gürültülü yağışlar görülecek.

13 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

13 Eylül'de sağanak yağışların yurt genelinde etkisi sürdürse de batı bölgelerde etkisini yitirecek. İstanbul'da Salı günü de yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

14 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

14 Eylül'den itibaren sağanak yağışlar yurdun doğu bölgelerinde kayacak ve batı bölgelerinde güneşli hava etkili olacak.

https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2022/09/10/meteorolojiden-son-dakika-hava-durumu-uyarisi-istanbul-ve-ankara-dahil-bircok-ilde-saganak-yagislar-gorulecek-1662837785058.png

15 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

15 Eylül'de sağanak yağışlar ülkeyi terk edecek ve yerini yeniden güneşli havalara bırakacak. Perşembe günü İstanbul'da hava güneşli ve 27 derece olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 12°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
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